شكرا لقرائتكم خبر عن حساب منسوب لشقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها عن حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حساب منسوب لـ وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز على "إنستجرام" قلق جمهورها عن حالتها الصحية، حيث نشر صور له من داخل إحدى صالات الجيم، مصحوبة بتعليق بتمرن من غير نفس .. نفسي أطمن عليكي "، كما نشر صورة بعدها لياسمين عبد العزيز دون تعليق مكتفي بوضع إيموجي يد تدعي، لتنهال التعليقات عليه لمحاولة الإطمئنان على شقيقته.



وائل عبد العزيز

فيما أكد النجم أحمد العوضى، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز ما زالت تتلقى العلاج داخل المستشفى، مؤكداً أنها ما زالت متواجدة إلى الآن فى المستشفى وتتلقى العلاج تحت إشراف الأطباء.

وكان الفنان أحمد العوضى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك من خلال فيديو أهداه إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تضمن الفيديو صورًا لزوجته على أنغام أغنية لوائل كفورى، التي تحمل اسم "يا ويلي من حبه"، وما أن نشر الفيديو حتى توالت التعليقات عليه من قبل متابعيه ممن حرصوا على الدعاء لياسمين عبد العزيز من أجل التعافى من أزمتها الصحية وشفائها.

وكان النجم أحمد العوضى، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، أعلن فى وقت سابق من الشهر الماضى، عن دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها.