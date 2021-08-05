شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد أحفادها "جليلة" و"كمال": كل سنة وبرج الأسد طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلاد أحفادها "جليلة" و"كمال"، حيث نشرت صورة لها معهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم و يحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة و كمال كل سنة و هما طيبين و عقبال 150 سنة بحبهم اوي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب".



فيفي عبده واجفادها



فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفى عبده، احتفلت بتخرج حفيدتها "شهد الدسوقى" ابنة ابنتها عزة مجاهد، بتخرجها من الجامعة، معربة عن فرحتها الكبيرة بتخرجها، متمنية أن تراها ناجحة دائما وأن تكون أحلى عروسة.

ونشرت فيفى صورة لحفيدتها نادرة الظهور، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقى فى الدنيا، ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدا إن حفيدتى اتخرجت النهاردة، مبروك على التخرج، عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله".

وعادت النجمة فيفى عبده لجمهورها بعد مرضها الفترة الماضية، وظهرت لمحبيها وهى متألقة وفى كامل أناقتها من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستجرام، وقالت: "أنا رجعت تانى يا جماعة، الحمد لله لازم الدنيا تمشى.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقى حاجة صغيرة وأرجع تانى أونلاين.. بحبكم أوى".

وسبق وصدمت فيفى عبده جمهورها وأصدقاءها بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية، وأوضحت فى رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبى، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.