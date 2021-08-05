شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "موسى".. تعرف على مراحل تطور الروبوت فى الأعمال الفنية منذ 60 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "موسى"، البرومو الرسمى للعمل، والذى يتولى بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، تأليف وإخراج بيتر ميمى، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

وحاز البرومو على إعجاب المشاهدين بعد قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات وخروج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، إضافة إلى تكوين هيئة الروبوت المتقنة والإبهار فى جودة الصورة التي تم تقديمها.





والروبوت موجود في الأعمال الفنية المصرية سواء السينما أو الدراما منذ فترة طويلة، ولكنه كان بشكل بدائى جدا حيث ظهر الروبوت بتجسيد شخصية ممثل، فكانت البداية مع فيلم "رحلة إلى القمر"، عام 1959، بطولة إسماعيل ياسين ورشدى أباظة، ودارت أحداث الفيلم حول رحلة فضائية هدفها الوصول إلى القمر وبعد وصول إسماعيل ياسين ورشدى أباظة للقمر يسيطر عليهم "انسان آلى" ويقودهم إلى رجلا مسنا تعيش معه ابنته، ويحاولان فيما بعد العودة مجددًا إلى الأرض عن طريق مساعدة اﻹنسان الآلي.





ثانى الأعمال الفنية كانت من خلال فيلم "المليونير المزيف"، عام 1968، وجسد شخصية الانسان الآلي "ماك ماك" الفنان حسن مصطفى، بعدما قام باختراعه المهندس حمدى الذى جسده فؤاد المهندس، ليقوم بالأعمال المنزلية بدلا من زوجته التي تقضى وقتها دائما في النادى واهتمامها بملابسها فقط.





ثالث هذه الأعمال الفنية كانت بعيدة عن السينما ومن خلال فوازير "جدو عبده زارع أرضه" عام 1987، بطولة الفنان عبد المنعم مدبولى، وظهر في إحدى حلقات الفوازير روبوت استعانت به الفنانة نسرين بدلا من ريحان الجناينى "أحمد راتب" الذي يقتف أزهار وورود الحديقة ليقوم الروبوت بأعماله، ومع توالى الأحداث يطلقون على الروبوت اسم العمدة الآلى بعد أن يحصل على عمودية قرية أبو شادوف.





رابع هذه الأعمال الفنية كانت من خلال مسلسل "النهاية" عام 2020، والذى جسد خلاله الفنان يوسف الشريف دور الروبوت زين بتقنية عالية، حيث دارت الاحداث في عام 2120، وهو زمن محرم فيه صنع الروبوتات والمسلسل بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعى وأحمد وفيق، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى.





خامس هذه الأعمال الفنية هو مسلسل "في بيتنا روبوت"، في عام 2021، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا "شيماء سيف" ولذيذ "عمرو وهبة"، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.



