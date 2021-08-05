بعد ٣ أسابيع.. "العارف" يتجاوز ٤٢ مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "العارف" للفنان أحمد عز، حاجز ال ٤٢ مليون جنيه، وذلك بعد ٣ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٤٢ مليون ٤٩٩ ألف ٢٠٣ جنيه.

ويتنافس الفيلم مع ٥ أفلام أخرى هي: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية ٧٥٪؜ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، ركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.