أحدث ظهور لملك قورة في الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "قورة" في الصور بإطلالة جذابة، خلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية.

وكانت آخر أعمال الفنانة ملك قورة مسلسل "جمع سالم"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة الفنانة زينة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وميدو عادل وسامح الصريطى ومحمد الدسوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.