ابنة عمرو دياب بالبكيني.. والمتابعون يسألونها: “بابا فين؟”

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - أطلّت كنزي ابنة النجم المصري عمرو دياب على متابعيها في شبكات التواصل الاجتماعي، بملابس البحر، مرتديةً بيكيني أسود.



ونالت صورة كنزي عمرو دياب في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” إعجاب شقيقتها الصغرى جنى التي علّقت: “لن أمانع الحصول على جسدٍ كهذا”.



وجاءت صورة كنزي دياب ضمن مجموعة من الصور التي رصدت مغازلة بين طائرين في أحد الأماكن الأثريّة في العاصمة الإيطالية روما، مرفقةً بقولها: “طائران كافران يتبادلان القبل تحت أقدام أوسيانوس (أحد عمالقة الميثولوجيا الإغريقية).



وغالباً ما تحدث كنزي دياب جدل بسبب منشوراتها على الـ”سوشيال ميديا”، والتي تتضمن إطلالات جرئية وحركات غير لائقة، كنشرها في وقت سابق صورة لها رافعة اصبعها الأوسط، مع حرصها على إغلاق خاصية التعليقات على الصورة.



وقد اثارت اطلالة كنزي بالبكيني تعليقات مازحة من جمهور عمر ودياب حيث علق احدهم كاتبا: “هو بابا فين؟” فيما قال اخر “العيال كبرت اوي يا عمرو”.