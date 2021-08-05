شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يكشف "سر الحب" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان إيهاب فهمى تصوير أول مشاهد دوره بفيلم "سر الحب"، خلال اليومين الماضيين بمنطقة شبرامنت، ويشاركه البطولة كل من منة فضالى ومروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، من تأليف ناجى عبد الله، وإخراج مازن نيازى.

وأعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته بهذا العمل، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة له تجربة جديدة، سيظهر فيها بشكل مختلف عما ظهر به من قبل على حد قوله، معربا عن أمنياته أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.

كان الفنان إيهاب فهمى بصفته مدير فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح، قد صرح أن العرض المسرحى "ليلتكم سعيدة" من إنتاج الفرقة عاد مرة أخرى لجمهوره منذ الخميس 29 من شهر يوليو الماضى يومياً عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومى بالعتبة فى تمام التاسعة مساء.