شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار زيادة في إيرادات فيلم ديزنى Cruella الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم ديزنى Cruella ، بـ حوالى مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 221 مليونا و 486 آلاف دولار منذ طرحه بدور العرض يوم 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 85 مليونًا و 386 آلاف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 136 مليونًا و 100 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

كما حقق العمل 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحى، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

ويدورالعمل حول شخصية البارونة Cruella، وهى نفس الشخصية الشريرة التى سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

كما منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.