شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وفانتازيا ومفاجآت أخرى فى البرومو الأول لـ Cinderella (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم سندريلا التي تقوم ببطولته المغنية كاميلا كابيلو عن البرومو الأول للعمل الذى اتسم بإطار تشويقى كبير مثلما ظهر خلال الفيديو، حيث تميز بروح غنائية خلال أحداثه ستكون هي السمة الأبرز في الفيلم، كما أثارت جملة كاميلا كابيلو للأمير خلال البرومو جدلاً كبيراً، حينما طلب منها أن تكون أميرته فاستنكرت بجملتها "وماذا عن عملى؟" ليكون ذلك بمثابة إشارة إلى منتظرى الفيلم بأن هناك علاقة مختلفة ستشهدها النسخة الأخيرة من سندريلا.



كاميلا كابيلو ترتدى بدلة



فيلم سندريلا

ومن المفترض طرح الفيلم خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الجارى، بعد سلسلة من التأجيلات، التى عطلت تصوير الفيلم فى أوقات سابقة بسبب تفشى فيروس كورونا.



سندريلا تعمل خياطة

من ناحية أخرى سبق وظهرت النجمة كاميلا كابيلو في نزهة غير رسمية مع صديها الفنان شون مينديز في ميامي، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لهما وهما يسيران جنبًا إلى جنب عبر حديقة في جنوب فلوريدا.



مشهد سندريلا وردود الفعل

وتعد تلك النسخة من سندريلا بمثابة تحدى كبير لصناع الفيلم خاصة أن آخر أفلام سندريلا منذ سنوات حققت مبيعات وايرادات قياسية وهو ما يصعب المهمة على القائمين عن الفيلم ليحقق نجاح مماثل.