صناع "ميني بار" يستكملون تصوير العمل خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر صناع فيلم «ميني بار» استكمال وانطلاق تصوير بعض المشاهد الداخلية بأحد الاستوديوهات الرئيسية خلال الأسبوع المُقَبَّل.

وكشف الفنان نضال الشافعي بأنه يجتمع حاليًا مع مجموعة من الأبطال المشاركين بجانبه في العمل وكذلك صناعه، وفي مقدمتهم الفنان مدحت تيخا وأمينة وحسن عبد الفتاح وإبراهيم المصري مع المخرج محمد خضر قبل انطلاق تصويره الأسبوع المُقَبَّل للإستقرار على التفاصيل النهائية

وأكد الشافعي بأنه على موعد لعرض ملحمة فنية متنوعة الإطارات لما تتضمنه من أكشن وكوميديا وتراجيديا بسياق يحيطه الإثارة والتشويق.

وأضاف الشافعي بأنه يراهن على دوره في هذا العمل عند عرضه، ويعتبره بمثابة أفضل الأدوار التي يقدمها في مجال السينما ، مشيرًا بأن هذا العمل "قريب إلى قلبه".

وكشف أنه سعيد بهذه المغامرة الفنية الشيقة، ويتمنى بأن يحقق هذا العمل حين عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لافتًا إلى أن حماسه لهذه التجربة كان لأسباب عديدة أولهما، بأنه سعيد بتكرار التجربة السينمائية الثانية له مع الفنان القدير صلاح عبد الله والذي تعاون معه من قبل فى فيلم «الثلاثه يشتغلونها"، أما في مجال الدراما فتعامل معه في أكثر من عمل منهم على سبيل المثال،: مسلسل «قيد عائلى» ، ومسلسل «خط ساخن» ومسلسل « في يوم وليلة» وكان آخرهم مسلسل «هجمة مرتدة» والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وكلاهما حققوا نجاحًا مبهرًا وقت عرضهم ولكن هذه المرة الثانية في دور العرض السينمائي.

وأوضح الشافعي بأن ثانيهما هو تعاونه مع المنتج مدحت سعد الذي يبذل قصارى جهده في صناعة السينما المصرية، من حيث المراعاة والاهتمام بأدق تفاصيل الصورة ومراجعة الورق، والمساهمة في إختيار الممثلين ذوي الكفاءات المهنية المستحقة بعيدًا عن تتبع نظام الشللية،

يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل في دور العرض السينمائي، إذ وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد على العودة إلى البلاتوه من جديد .

فيلم «ميني بار» يتضمن كوكبة من النجوم، أبرزهم نضال الشافعي ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالي ، راندا البحيري ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلوني ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، ومن إخراج محمد خضري وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.