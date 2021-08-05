ميغان ماركل تطلق في يوم ميلادها دعوة لمساعدة الآخرين وخاصة النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - أطلقت "ميغان ماركل" في أول ظهور لها بعد ولادة ابنتها "ليليبت ديانا" دعوة للمجتمع بمشاركة جزء من وقته في مساعدة الآخرين وخاصة النساء اللاتي فقدن عملهن بسبب أزمة كورونا.

ميغان تطفيء شمعة الأربعين- الصورة من حساب Archwell على إنستغرام



وظهرت هذه الدعوة من خلال مقطع فيديو خفيف عبر حساب مؤسسة Archwell على إنستغرام بمناسبة يوم ميلادها الأربعين قائلة: "ماذا لو قدمنا كلنا 40 دقيقة في الخدمة؟".

ميغان ماركل- الصورة من حساب Archwell على إنستغرام



أعظم هدايا ميغان في يوم ميلادها

تقول "ميغان": عند التفكير في يوم ميلادي الأربعين والأشياء العديدة التي أشعر بالامتنان لها، أدهشني أن الوقت هو أعظم وأهم الهدايا لدينا: قضاء الوقت مع أحبائنا، الوقت الذي نقوم فيه بالأشياء التي نحبها، الوقت الذي نقضيه في التعلم، الضحك ، النمو والوقت المقدس لدينا على هذه الأرض. من بين الهدايا الأكثر قيمة للوقت أيضًا الوقت الذي نقضيه في خدمة الآخرين مع العلم أنه يمكن أن يساهم في تغيير لا يصدق. إلى هذه النقطة الأخيرة، ومع أخذ اللفة الأربعين حول الشمس في الاعتبار، جعلني ذلك أتساءل: ماذا سيحدث إذا التزمنا جميعًا بـ40 دقيقة لمساعدة شخص آخر أو لدعم شخص محتاج؟ ثم ماذا سيحدث إذا طلبنا من أصدقائنا أن يفعلوا الشيء نفسه؟".

عشرات الملايين من النساء بلا عمل

استكملت "ميغان" كلامها قائلة: "في العامين الماضيين، وبسبب جائحة COVID-19 ، تركت عشرات الملايين من النساء حول العالم عملهن، بما في ذلك أكثر من مليوني امرأة في الولايات المتحدة، لذا فإن العديد من هؤلاء النساء يتحملن قسوة الأزمة عندما يتعلق الأمر بالعمل غير المأجور، بما في ذلك التعليم ورعاية أفراد الأسرة. وأظهر البحث الأخير أن النساء أقل من الرجال سوف يستأنفن العمل بينما نتعافى من الوباء.

40 سنة = 40 دقيقة

تابعت "ميغان": "أعتقد أن الإرشاد هو إحدى الطرق لمساعدة النساء على استعادة الثقة وإعادة بناء قوتهن الاقتصادية. وفي يوم ميلادي، طلبت من 40 صديقًا وناشطًا ورياضيًا وفنانًا وقادة العالم المساعدة في إطلاق جهد عالمي من خلال المساهمة 40 دقيقة من التوجيه في دعم عودة النساء إلى سوق العمل. مع هذا الوقت، آمل أن يساعد كل منهم شخصًا ما في تطوير حياته المهنية وفقًا لشروطه الخاصة، وآمل أن يلهموا عددًا لا يحصى من الآخرين لإعطاء 40 دقيقة من وقتهم أيضًا."

دعوة "ميغان"

وتدعو "ميغان" الجميع: "إذا كنت قادرًا، يرجى الانضمام إلينا وتعهد 40 دقيقة اليوم في خدمة الآخرين بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة لك. يمكن أن يساهم الوقت الذي تتبرع فيه في الموجة العالمية للخدمة ويؤدي إلى إحداث تأثير ذي مغزى في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم."