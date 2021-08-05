أفراد العائلة المالكة يهنئون ميغان ماركل بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - قادت الملكة إليزابيث تقديم التهاني لـ"ميغان ماركل" بمناسبة يوم ميلادها الأربعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلحق بعدها باقي أفراد العائلة من "كيت" و"ويليام" و"تشارلز" و"كاميلا" تقديم أرق العبارات لـ "ميغان" في يومها الخاص.

تهنئة الملكة لميغان- الصورة من استوري إنستغرام الخاص بالملكة





تدفق خالص التهاني



وكما نشر موقع "Daily Mail" كان حساب العائلة الملكية هو أول من نشر التهنئة على إنستغرام وتويتر، حيث شاركت الملكة ثلاث صور لـ"ميغان" مع الرسالة: "أتمنى لدوقة ساسكس يوم ميلاد سعيد للغاية اليوم!".

تظهر إحدى الصور الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، و"ميغان" تبتسمان في أول مشاركة بينهما في يونيو 2018.

تهنئة الأمير تشارلز وكاميلا- الصورة من استوري إنستغرام الخاص بهما



وفي غضون دقائق بعد منشور الملكة، أضاف الأمير "ويليام" و"كيت ميدلتون" رسالة خاصة لـ"ميغان" عبارة عن صورة لها أثناء جولتها الملكية في أستراليا في أكتوبر 2018 وكانت حاملاً بـ"آرتشي" في ذلك الوقت. تقول الرسالة: "أتمنى يوم ميلاد سعيد لدوقة ساسكس!".

تهنئة دوق ودوقة كامبريدج لميغان- الصورة من استوري إنستغرام الخاص بالدوق والدوقة





شارك حساب كلارنس هاوس على إنستغرام، الذي يديره الأمير "تشارلز" وزوجته "كاميلا"، صورة لـ"ميغان" وهي تبتسم أثناء حضورها مناقشة مائدة مستديرة حول المساواة بين الجنسين في قلعة وندسور في أكتوبر 2019.تقول الرسالة البسيطة: "أتمنى لدوقة ساسكس يوم ميلاد 40 سعيدًا جدًا!".

لا مشاعر قاسية

وقد أشاد المعجبون الملكيون بالمشاعر الرقيقة من أفراد العائلة المالكة وأمنياتهم الطيبة لـ"ميغان" في يوم ميلادها، على الرغم من التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلت بها وزوجها الأمير "هاري" بشأن العائلة، في سلسلة من المقابلات التلفزيونية.

هذا بالإضافة إلى إعلان الأمير "هاري" مؤخرًا عن شروعه في كتابة مذكرات شاملة ليتم إصدارها العام المقبل.

حيرة بشأن إحتفال ميغان بيوم ميلادها

كانت هناك تكهنات بأن "ميغان" تخطط للاحتفال بيوم ميلادها بحفل فخم يضم 65 ضيفًا.

ومع ذلك، ظهرت إدعاءات أخرى تقول إن الأمير "هاري" سيأخذ زوجته بدلاً من ذلك في رحلة حميمية. بينما تكهن الخبراء الملكيون أيضًا بأن عائلة ساسكس قد تختار نشر صورة عائلية منتظرة بفارغ الصبر للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، حيث لا يزال الكل ينتظر إلقاء نظرة على "ليليبت".

قال المعلق الملكي "فيل دامبير" لصحيفة The Sun Online: "أعتقد أنه من المحتمل أن نرى صورة للعائلة. لن أتفاجأ، إذا أصدرت "ميغان" صورة لها مع "ليليبت" للاحتفال بيوم ميلادها الأربعين، حيث سيرغبون في التأكيد على وحدة الأسرة السعيدة."

جدير بالذكر أنه ورد أن الأمير "هاري" طلب كعكة لزوجته من مخبز محلي، Posies & Sugar ، والذي يصنع الكعك في شكل بسيط مزين بالورود.

في العام الماضي، تمتعت "ميغان" بيوم ميلاد هادئ في المنزل وسط جائحة Covid-19، بعد خمسة أشهر من تركها هي و"هاري" للعائلة المالكة وانتقالها إلى الولايات المتحدة.