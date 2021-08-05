ميغان ماركل: عقد كامل من العمر بين النجمة المشهورة وصاحبة السمو الملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - منذ ساعات قليلة استقبلت "ميغان ماركل" عامها الأربعين، تاركة فترة الثلاثين التي شهدت أهم سنوات حياتها التي عاشتها كنجمة وممثلة شهيرة، ثم انتقلت بزواجها من الأمير "هاري" إلى صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس.

محطات عديدة مرت على حياة "ميغان" في فترة الثلاثين، بدأت أهمها منذ عام 2016 حيث التقت بالأمير "هاري" لتتحول النجمة الشهيرة إلى عضوة بارزة في العائلة الملكية البريطانية، يعرضها موقع "cosmopolitan".



مايو 2016 اللقاء الأول



لا يُعرف الكثير عن الموعد الأول للأمير "هاري" و"ميغان"، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أنه تم إعداد مقابلة لهما من قِبَل صديق مشترك في سوهو هاوس بلندن. بعدها بدأ الزوجان في المواعدة بعيدًا عن الأنظار بما في ذلك رحلة مفاجئة إلى بوتسوانا.



31 أكتوبر 2016 السر أصبح علنًا



بدأت علاقة الزوجان في الظهور أمام الجميع. وتصدرت شائعات مواعدة "ميغان" و"هاري" عناوين الصحف وتم رصد الزوجين معًا لأول مرة، في عطلة وتناول الطعام في لندن. ومع ازدياد الاهتمام العام والتعليقات، أصدر قصر كنسينغتون بيانًا حول علاقتهما الجديدة. نص جزء منه على ما يلي: "تعرضت "ميغان" صديقة الأمير "هاري" لموجة من الإساءة والمضايقات ... الأمير "هاري" قلق بشأن سلامة السيدة ماركل ..."

25 سبتمبر 2017 ظهور رسمي



تم تصوير "ميغان" و"هاري" معًا رسميًا في Invictus Games في أونتاريو، وهو حدث قريب لقلب الأمير، حيث يكرم الجنود والنساء السابقين من خلال الرياضة. وحضر حفل اختتام الفعالية في 30 سبتمبر "ميغان" وأمها "دوريا راجلاند".



أكتوبر 2017 تلميحات

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لأول مرة، لمَّحت "ميغان" أثناء حديثها لمجلة فانيتي فير Vanity Fair عن علاقتها بـ"هاري" حيث ناقشت الصعود والهبوط الذي يصاحب مواعدة أحد أفراد العائلة المالكة.

27 نوفمبر 2017 إعلان الخطوبة بشكل رسمي



تم الإعلان عن إرتباطهما بشكل رسمي، وتم نشر الخبر السار من قبل قصر كنسينغتون على وسائل التواصل الاجتماعي ، ببيان نصه: "صاحب السمو الملكي الأمير "هاري" أمير ويلز والسيدة "ميغان ماركل مخطوبان".



1 ديسمبر 2017 تأدية أول الواجبات الملكية



ظهر الزوجان المرتبطان حديثاً لأول مرة من قبل العائلة الملكية معًا في معرض Terrence Higgins Trust الخيري بمناسبة اليوم العالمي للإيدز في نوتنغهام. حشود من الناس تصطف في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة عليهما وتقديم التهاني.



25 ديسمبر 2017 الإنضمام لأفراد العائلة الملكية



انضمت "ميغان" إلى "هاري" وباقي أفراد العائلة المالكة الرئيسيين الآخرين لحضور قداس الكنيسة معهم في يوم عيد الميلاد، الذي أقيم في ملكية صاحبة الجلالة ساندرينجهام.



مايو 2018 حفل زفاف أسطوري



تابع العالم حفل زفاف "هاري" و"ميغان" الأسطوري في مايو 2018، معلنين بذلك عن ثنائي مميز محب لكسر القيود الملكية. كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان والد "ميغان" سوف يسير بها في الممر أم لا. وفي النهاية، يذهب هذا الشرف إلى والد "هاري"، الأمير "تشارلز". وانتقل دوق ودوقة ساسكس إلى منزلهما في فروغمور في وندسور.



15 أكتوبر 2018 الحمل الأول



تم الكشف عن أخبار الطفل السعيد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء فيه: "صاحب السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس يسعدان للغاية أن يعلنا أن دوقة ساسكس تتوقع ولادة طفل في ربيع عام 2019. وقد قدر أصحاب السمو الملكي كل الدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهما في مايو ويسعدنا أن نتمكن من مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور."



6 مايو 2019 دوق ودوقة ساسكس يرحبان بابنهما وبداية كسر القواعد



"آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور" يشق طريقه إلى العالم الساعة 5:26 صباحًا في مستشفى بورتلاند. كسرت "ميغان" التقاليد الملكية من خلال اختيار عدم المشاركة في التقاط الصور بعد الولادة على الدرجات خارج المبنى ومرة أخرى عندما قررت هي و"هاري" أن ابنهما لن يستخدم اللقب المعروض من الملكة، "إيرل دمبارتون".



ديسمبر 2019 كسر تقليد ملكي آخر



يسافر "ميغان" و"هاري" إلى كندا في عيد الميلاد، ويفوتان الغداء والاحتفالات مع بقية العائلة في قصر باكنغهام - وبالتالي كسر تقليد ملكي آخر.



8 يناير 2020 الإنفصال

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أعلن الزوجان في بيان رغبتهما في الخروج من أدوارهما الوظيفية العليا داخل الأسرة تمامًا والتنحي عن الواجبات الملكية ليصبحا مستقلين تمامًا. وقال البيان أيضًا إن الزوجين، جنبًا إلى جنب مع ابنهما الرضيع "آرتشي"، سيقسمان وقتهما بين كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

9 مارس 2020 آخر الواجبات الملكية



كان لا يزال على "ميغان" و"هاري" القيام ببعض الواجبات النهائية، كان أحدها حضور حفل في يوم خدمة الكومنولث في لندن، حيث كان آخر جمع للأشقاء وزوجاتهما معًا وقد تم تصوير الزوجين مع الأمير "ويليام" و"كيت ميدلتون" بصفة رسمية للمرة الأخيرة. بعدها عادا إلى لوس أنجلوس وقاما بتسجيل الخروج من حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 مارس.



25 نوفمبر 2020 بداية كشف الأسرار



تكتب "ميغان" مقالًا شجاعًا لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الخسائر التي نشاركها"، وكشفت فيه أنها تعرضت للإجهاض في وقت سابق من العام.



14 فبراير 2021 الإعلان عن الحمل الثاني

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شارك المتحدث الرسمي للزوجين الأخبار السارة في بيان جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن "آرتشي" سيكون أخًا كبيرًا. يسعد دوق ودوقة ساسكس بتوقع طفلهما الثاني." تم نشر صورة حميمة للزوجين في الحديقة الخلفية لمنزلهما في مونتيسيتو، تظهر "ميغان" مستلقية في حضن "هاري"، مع ظهور نتوء طفلها بالفعل.

7 مارس 2021 تفجير الأسرار



انفتحت "ميغان" بشجاعة و"هاري" خلال مقابلة مع "أوبرا وينفري" حول مدى تأثر صحتها العقلية أثناء حملها بـ"آرتشي" وادعت أنها حاولت الإنتحار وطلبت المساعدة والدعم من خلال القصر، لكن طلبها قوبل بالرفض. قالت أيضًا إنه كانت هناك محادثات حول لون بشرة أرتشي.

شارك "هاري" أيضًا أن علاقته بوالده الأمير "تشارلز" أصبحت متوترة عندما أعلن هو و"ميغان" التنحي، لكنه يأمل أن يتم إصلاحها في المستقبل.

تحدثت "ميغان" عن علاقاتها مع أفراد العائلة المالكة الآخرين أيضًا، قائلة إن "كيت ميدلتون" شخص جيد وأشادت بالملكة، خاصة خلال أول مشاركة ملكية رسمية بينهما معًا.

كما شارك الدوق والدوقة أيضًا الأخبار السعيدة خلال مقابلة "أوبرا" بأنهما يتوقعان طفلة صغيرة في الصيف، والتي ستكون أختًا أصغر لطفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا "آرتشي".

ثم توالت تصريحات "هاري" النارية على عائلته في مقابلات أخرى واصفًا حياته مع عائلته بالكابوس، وفي تصريحات أخرى قال إن حياته كان تشبه حديقة الحيوان.



4 يونيو ولادة ليليبت ديانا



أنجبت دوقة ساسكس ابنة تُدعى "ليليبيت ديانا مونتباتن وندسور"، على اسم الملكة إليزابيث الثانية ووالدة "هاري" الأميرة "ديانا".

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