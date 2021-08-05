Jungle cruise يحقق إيرادات فاقت التوقعات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - بعد النجاح الباهر لسلسلة الأكشن والإثارة Pirates of the Caribbean، طرحت شركة ديزني للإنتاج السنيمائي الفيلم الذي طال انتظاره Jungle Cruise، الذي كان من المقرر إطلاقه في الأصل في 24 يوليو 2020 ولكن بسبب إنتشار وباء COV-19 تم تأجيل العرض لمدة عام.

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وبحسب موقع "Hollywood reporter" منذ أن تم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، نجح Jungle Cruise للنجم العالمي "داوين جونسون" الشهير بـ "ذا روك"، متجاوزًا كل التوقعات في تحقيق إيرادات كبيرة في أول افتتاحية له، حيث بلغت إيراداته 34.2 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي وسط مخاوف متجددة بشأن COVID-19 ومتغير دلتا، وشباك التذاكر العالمي بقيمة 61.8 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى 30 مليون دولار أخرى من الأرباح على خدمة بث Disney + Premier Access وهي طريقة لشراء تذكرة افتراضية لمشاهدة الفيلم في المنزل بدلاً من السنيما.



قصة الفيلم

دواين جونسون وإميلي بلانت - الصورة من حساب الفيلم على إنستغرام



تدور أحداث فيلم Jungle Cruise في جو من المغامرة والخيال والتي تعتبر من أهم العوامل التي قام عليها الفيلم، حيث تقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهري صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة. وهو من أنواع أفلام الأكشن الرومانسية التي تحمل في طيات أحداثها كوميديا الموقف المحبوبة.



أبطال العمل

دواين جونسون وإميلي بلانت- الصورة من حساب الفيلم على إنستغرام



Jungle Cruise من بطولة "دواين جونسون" و"إميلي بلانت"، "إدجار راميرز"، "جيسي بليمونز"، "فيرونيكا فالكون" وعدد كبير من النجوم. وقام "جاومي كوليت سيرا" بإخراج الفيلم.

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