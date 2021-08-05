فيفي عبده في اول صورة مع احفادها من الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - تستمتع الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، بقضاء عطلتها الصيفية، في الساحل الشمالي حيث تحرص على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات حديثة لها.

وفي أحدث هذه الصور، ظهرت فيفي عبده مع أحفادها من ابنتها هنادي الديراوي لأول مرة، احتفالا بعيد ميلادهم، موجهة لهم رسائل حب قائلة: “بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ أولاد الناس كلها.. النهاردة كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال كل سنة وهما طيبين وعقبال ١٥٠ سنة بحبهم أوووي وبحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب”.

وكانت شهد الدسوقي حفيدة فيفي عبده الشابة من ابنتها عزة مجاهد قد خطفت الانظار مؤخرا بصور من حفل تخرجها.

فقد نشرت عزة مجاهد صورة لابنتها شهد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بمناسبة تخرجها، حيث كتبت “مبروك حبيبتي انا فخورة بكي ويا رب اشوفك احلى عروسة في الدنيا ” وتابعت “تبدين رائعة حبيبتي ما شاء الله احبك كثيرا”.

بدورها علقت فيفي على صورة حفيدتها كاتبة: “‏ما شاء الله الله اكبر 1000 مبروك يا شهد ما شاء الله مبروك التخرج حبيبتي قمرررررررررررررررر”.

وكانت تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، ألزمتها الفراش لأكثر من شهر، بسبب حقنة بالخطأ، جعلت الحركة محسوبة، وأوقفت قدميها، حتى حصلت على العلاج الطبيعي، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ.