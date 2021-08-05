سعد ابن هيفاء حسين الشاب يخطف الانظار بصورة حديثة مع والدته

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - شاركت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لها جمعتها بابنها الشاب سعد.

وظهر سعد في الصورة وهو يرتدي الزي الخليجي بينما وقفت هيفاء الى جانبه واضعة يدها على كتفه وعلقت كاتبة: “يارب تحفظ لي ابني وتنور دربه وتجعله دايما في اعلى المناصب”.

وقد شكلت الصورة مفاجئة لبعض متابعي هيفاء حسين ممن لم يكونوا يعلموا ان لها ابن شاب حيث كتبت احداهن: “ماشاء الله واني افتكرت ابنائج التؤام الصغار فقط ربي يخلي الج”.

يذكر ان سعد هو ابن هيفاء حسين من زوجها الاول الذي انفصلت عنه عام 2010 قبل ان تعلن عن زواجها من الفنان الاماراتي حبيب غلوم والذي رزقت منه بتوأم هما سلطان وجواهر.

أما عن توأمها سلطان وجواهر فقد شاركت هيفاء حسين صورة لهما من خلال معايدتها لجمهورها في عيد الاضحى.