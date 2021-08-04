مصرع ممثل إيراني في بيروت خلال مشاركته بفيلم تونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء، عن وفاة الممثل الإيراني أرشا أقدسي جراء إصابته بجروح خطيرة في حادث سير بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويبلغ الممثل الإيراني أرشا أقدسي من العمر 39 عاماً وقد أوصى، الثلاثاء، عندما تدهورت حالته الصحية عائلته بالتبرع ببعض أجزاء جسده للمحتاجين.



وقال التلفزيون الإيراني إن "جثمان الممثل أرشا أقدسي سيتم نقله إلى إيران في الأيام القليلة المقبلة وسيدفن في الجناح الخاص بالفنانين في مقبرة الزهراء بالعاصمة طهران".

وتعرض أقدسي لحادث سير بأحد مواقع تصوير فيلم سينمائي في بيروت الأحد الماضي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "الفيلم الذي يتم تصويره هو فيلم تونسي، وكان أقدسي يؤدي فيه مشهدا يقود السيارة بسرعة وينعطف إلى اليسار ليتعرض لحادث.".

ويعتبر أقدسي أشهر ممثل إيراني بديل أو مقلد يؤدي الأدوار الخطرة في مختلف الأعمال وعلى الشاشتين الصغيرة والكبيرة بدلا من ممثلها الأصلي، مثل أدائه في فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج "إبراهيم حاتمي كيا" حيث قدم حضورا مميزاً، إضافة إلى مشاركات لافتة لـ"اقدسي" خارج البلاد في العديد من الأفلام الدولية.

يذكر أن أقدسي من مواليد العاصمة طهران عام 1982، وكان يعشق الرياضة منذ نعومة أظفاره وتابعها في الجامعة عبر كلية الرياضة ليحاول متابعة حلمه في إيطاليا قبل أن يرى بالصدفة دورة للتدريب على ممارسة الأدوار البديلة ويبقى في إيران ويتابع حلماً جديداً.

وتطور عمل أقدسي ليؤسس بنفسه مجموعة من البدلاء يثابر على تدريبهم ويشارك في أعمال تلفزيونية مثل: "الدموع والابتسامات"، "صناعة إيران"، "شوق التحليق"، "شهرزاد"، "العاصمة" و"عمليات 125" و"السقوط الحر" وغيرها.