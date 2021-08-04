شريف دسوقي يخطف الأنظار في العرض الخاص لـ"الإنس والنمس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر الفنان شريف دسوقي، على كرسي متحرك بالعرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس"، بسينما كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة.

وكان أول ظهور له على كرسي متحرك على خشبة مسرح كايرو فيستفال في بروفات مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي".



وحضر العرض الخاص الفنان محمد هنيدي بصحبة زوجته، ومنة شلبي، وسليمان عيد، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، والمخرج الكبير شريف عرفة.





فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفةعبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

تدور الأحداث حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

وكان الفنان شريف دسوقي خضع لجراحة لبتر ساقه، بعد جرح قدمه اليسرى وهو مريض سكر، وساءت حالته وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة.



