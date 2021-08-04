شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى فى صورة مع الهضبة: عمرو دياب قال لابنى هيما أنت صوتك حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد لطفى أن الهضبة عمرو دياب أشاد بصوت ابنه إبراهيم "هيما"، وذلك بعد لقائهما سويا فى الساحل الشمالى، حيث نشر لطفى صورة مع ابنه جمعتهما بالميجا ستارز عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الهضبة النهاردة قال لهيما أنت صوتك حلو".



الهضبة مع محمد لطفى وابنه هيما

من ناحية أخرى، يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين يوم 13 أغسطس المقبل، ومن المقرر طرح التذاكر قريبا، ويعد هذا الحفل هو الثانى له خلال موسم الصيف، بعد الحفل الذى أحياه فى ثانى أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها أغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وأيضا عددا كبيرا من أغانيه القديمة، منها نور العين، متخافيش وراجعين وغيرها.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، بعد أغنيتيه "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".