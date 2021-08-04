شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يغنى لـ سيد درويش على مسرح النافورة بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المطرب الشاب محمد محسن حفلاً غنائيا على مسرح النافورة بالأوبرا غدا الخميس فى الثامنة مساء، ويتغنى محسن خلال الحفل بمجموعة من الأغانى التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسى منها "قوم يا مصرى"، "أهو ده اللى صار"، "التحفجية"، "أنا أتوب عن حبك"، "والله تستاهل يا قلبى" و"البحر بيضحك ليه".

كما يقدم باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك ، لو يطول الليل ، بندعيلكوا ، من زمان جدا ، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع ، حضنك حياة.

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، وبدأ احتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربى التراثى طريقا له، وأصدر ألبومه الأول "اللف فى شوارعك" عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب فى استفتاء أجرته جريدة الأهرام فى نفس العام، خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل "زى الورد" كما شارك فى بطولة مسرحية "ليلة من ألف ليلة " مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى.