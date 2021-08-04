بالصور.. بدء العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص للفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" بحضور أبطاله وصناعه، بسينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص الفنان محمد هنيدي بصحبة زوجته، ومنة شلبي، وسليمان عيد، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، والمخرج الكبير شريف عرفة.

وقبل انطلاق العرض الخاص بدأت التجهيزات بأجواء مرعبة استعدادا لعرض الفيلم، وسط وجود عدة تماثيل وهياكل عظمية لتناسب أحداث الفيلم.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

تدور الأحداث حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.