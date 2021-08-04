ياسمين صبري تستعرض أناقتها على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورتين لها، نشرتهم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "روح قلبي"، و"جميل"، و"القمر"، وغيرها من التعليقات.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠ مسلسل "فرصة تانية" وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، أشرف زكي، محمود البزاوي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.