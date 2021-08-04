أغنى مغنية في العالم.. ريهانا تدخل عالم المليارديرات بـ1.7 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت النجمة العالمية ريهانا، نادي المليارديرات بعد تحقيق علامتها التجارية "فينتي بيوتي" قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة.

وحسب موقع "فوربس"، فإن ثروة ريهانا وصلت إلى 1.7 مليار دولار، لتصبح أغنى مطربة في العالم.





ولم تكن الموسيقى هي السبب وراء الغنى الذي تتمتع به المغنية، وإنما يعود الفضل لعلامتها التجارية والتي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار.





كما تمتلك نجمة الموسيقى 50% من قيمة الشركة بالإضافة لشركة الملابس الداخلية Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.





وتحظى المغنية بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها إلى 101 مليون متابع على "أنستقرام" و102.5 مليون على "تويتر".

وتداولت وسائل إعلام معلومات عن قيام المغنية بتأجير قصرها في بيفرلي هيلز، بمبلغ 80 ألف دولار شهريا.