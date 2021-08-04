شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ The Hitman’s Wife’s Bodyguard فى عطلة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguardبـ حوالى مليون دولار في خلال عطلة الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 66 مليونًا و 106 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 16 يونيو الماضى فى مجموعة كبيرة من دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard بين 37 مليونًا و 769 آلاف دولار في دور العرض الأمريكية، و 28 مليونًا و 336 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويشهد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".