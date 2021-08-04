شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى أول اختيارات بيتر ميمى لفيلم "طريق السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت الفنانة منة شلبى من التعاقد على فيلم "طريق السلامة" أحد مشاريع المخرج بيترميمى التي يحضر لها بجانب سلسلة أفلام "المستضعفون" التي أعلن عنها بيتر ميمى قبل أيام .

وكانت النجمة منة شلبى كشفت عن أسباب نجاح مسلسلها "ليه لأ" الجزء الثانى – آخر أعمالها - قائلة: "هو فكرة العمل هى العامل الرئيسى لنجاحه، وجميع أبطال العمل تحركوا تحت هذه الفكرة الرائعة، وجميعنا خلقنا الورق من لحم ودم، وشخصية ندى جزء من روحنا للمشروع وندى بنت بسيطة دكتورة لديها مميزات وعيوب".

وقالت منة شلبي في تصريحات إعلامية: "مقدرش أقول إنى كنت متأكدة من نجاح المسلسل، بس كان نفسى يتشاف وينجح، اللى عجبنى فى المشروع ده هو اللى عجب الناس، بساطته وقوته وتأثيره ورقته، وعجبنى إن فى نماذج حقيقية فى الدراما، وناس من لحم ودم، أخ عنده مميزات وعيوب، راجل يتحب عنده مميزات وعيوب، وطفل عنده مميزات وعيوب، إحنا بشر."

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.

من ناحية أخرى يقدم بيتر ميمى فيلم "موسى" من سلسلة "المستضعفون"، ومقرر عرضه يوم 11 أغسطس الجارى، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وكذلك أحمد حاتم، الذي سيظهر بشخصية يوسف حجاج التي قدمها في فيلم الهرم الرابع.