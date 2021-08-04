شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش مع الشاب خالد فى حفل غنائى مشترك بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الجزائرى الشاب خالد حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل بمنطقة الساحل الشمالى، ويشاركه فى الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ويعتبر هذا الحفل ضمن حفلات الموسم الصيفى.

ويأتى حفل الشاب خالد بعد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في الحفلات، حيث كانت آخر حفلاته بمصرعام 2018، ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد عددا من أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها "عيشة، ودى دى".

وطرح الشاب خالد خلال الفترة الماضية كليب أغنية "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى، وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.