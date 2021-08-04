شكرا لقرائتكم خبر عن مارلين مونرو العرب.. فنانات عربيات على خطى أيقونة الإغراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور 59 عاما على رحيل نجمة الإغراء مارلين مونرو، إلا أنها ما زالت أيقونة سعى الكثير من النجمات فى العالم إلى تقليدها خاصة النجمات العرب، فهى إحدى أيقونات الجمال فى عالم الفن.

ففى الستينيات اشتهرت هند رستم وعرفت بألقاب كثيرة منها "مارلين مونرو الشرق" و"ريتا هيوراث الشرق" و"مارلين مونرو العرب"، نظرا لجمالها ورقتها وأنوثتها الطاغية؛ ورغم ذلك كشف الكاتب أيمن الحكيم فى كتابه "ذكرياتى مع هند رستم"، أن لقب "مارلين مونرو الشرق"، كان يسعدها ويضايقها فى نفس الوقت، فقد كانت ترى نفسها أنها أجادت فى كل الأدوار، ولذلك كانت تفضل لقب "ريتا هيوارث مصر"، وكذلك اللقب الذى أطلقه عليها الموسيقار محمد عبد الوهاب "الهانم".

هيفاء وهبى كانت من أوائل من حرصن على الظهور فى "لوك" مونرو، رغم تصريحها أكثر من مرة، أنها لا تسعى للسير فى خط الإغراء مثلها، وظهرت هيفاء فى صور على صفحتها الرسمية بالفيس بوك وقد تقمصت فيها شخصية مونرو تمامًا.

شاركت النجمة نيللى كريم متابعيها بعدة صور لها وهى بشكل جديد ومختلف، بعد أن ظهرت على شكل الأيقونة العالمية مارلين مونرو.

لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار لها بعد طرحها بوستر ألبوم "فدوه عيونك"، وذلك بسبب رشاقتها وخسارتها الكثير من الوزن، وارتدت فيه فستانا يشبه إطلالات مارلين مونورو وجاءت تسريحة الشعر متشابهة بها إلى حد كبير.

المطربة الشعبية بوسى ظهرت فى أحداث الفيلم الكوميدى "الحرب العالمية الثالثة" من بطولة الثلاثى أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد، بشكل مارلين مونرو واعترفت بوسى فى أحد لقاءاتها أنها كانت متخوفة من تجسيد شخصية مارلين مونرو فى الفيلم وقدمت بشخصيتها فى الفيلم أغنية شعبية هى "أنا نرمين مونرو.. الإغراء على أبوه".