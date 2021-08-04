شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يبدأ تصوير "مينى بار" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفنان نضال الشافعى جلسات عمل مع فريق عمل فيلم "مينى بار"، أبرزهم صلاح عبد الله ومدحت تيخا وأمينة والمخرج محمد خضرى قبل انطلاق تصويره الأسبوع المقبل للاستقرار على التفاصيل النهائية.

وأكد نضال الشافعى سعادته بتكرار التجربة السينمائية الثانية له مع الفنان القدير صلاح عبد الله الذى تعاون معه من قبل فى فيلم "الثلاثة يشتغلونها" والذى عرض عام 2010، أما فى الدراما فتعامل معه فى أكثر من عمل دراميًا منها "قيد عائلى" و"خط ساخن" و" فى يوم وليلة" و"هجمة مرتدة" والذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى.

يذكر أن فيلم "مينى بار" توقف تصويره منذ أكثر من عام بعد الانتهاء من تصوير أكثر من 40% من مشاهده بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) من بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أوتاكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، مارى وجيه، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.