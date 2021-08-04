شكرا لقرائتكم خبر عن هياكل عظمية ومجسمات مخيفة.. استعدادات العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الشركة المنتجة لفيلم النجم محمد هنيدى "الإنس والنمس" اللمسات الأخيرة على انطلاق العرض، بعد قليل، حيث وضعت ديكورات لمجسمات مخيفة وهياكل عظمية بإحدى سنيمات التجمع استعدادا للعرض، حيث تقيم أسرة فيلم "الإنس والنمس"، عرضا خاصا للعمل بحضور أبطاله محمد هنيدى ومنة شلبى وعمروعبد الجليل ومحمود حافظ وسليمان عيد.

كان النجم محمد هنيدى قد خطف الأنظار إليه بعد نشره برومو فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم.

وعلق النجم محمد هنيدى على الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": أوعى الزومبى، هتشوفونى فى مواجهة الزومبى فى فيلم الإنس والنمس قريبا جدا، واللى بيخاف يروح.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.