شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر "إسلام خليل" يطرح أغنية جديدة للتضامن مع الشقيقة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر الغنائي إسلام خليل" أغنية جديدة بعنوان "تونس"، معبرا فيها عن تضامنه مع الشعب التونسي الشقيق، والقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مشيرًا فى كلمات الأغنية إلى وقوف الشعب مع الجيش بوجه الأعداء والخونة.. وتقول كلمات الأغنية.

تونس تونس .. تونس تونس

وحياة سيدنا يونس وكل الأنبياء ربنا يحفظ تونس من شر الأعداء.

ويعدي ايامها الصعبة والجيش وياه الشعب.. يدوا الاخوان بالكعب وتعيش وتحيا تونس.

الناس في تونس قادرة تحميها وتصونها بجد ..وتفضل تونس الخضرا رمز التاريخ والمجد

وهتفضل دولة حليفة واصيلة وناسها شريفة..وحياة الزناتى خليفة ما عاش اللى يهدد تونس

تحية لقيس سعيد صاحب القرار الصح..قيس اللى قال للخونة ايامكم خلصت بح

الشعب معدش طايقكو ولا عايز يمشى طريقكم.. والعالم كله كرهكو

زى ما الشعب معدش طايقكو ولا عايز يمشى طريقكم..والعالم كله كرهكو زى ما كرهتكم تونس.