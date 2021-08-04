شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر بشعر "مسبسب" وعمرو عبد الجليل "أصلع" فى "مربع برمودا" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان مصطفي خاطر وعمرو عبد الجليل تصوير أحداث دورهما بفيلم "مربع برمودا"، ويشاركهما بطولته كل من شيرين رضا وهنا شيحة وسوسن بدر وبيومي فؤاد ومحمد جمعة.

ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه آخر العام، ويظهر فيه خاطر وعبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.

ويعرض حاليًا للفنان مصطفى خاطر فيلم "العارف" في السينمات من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".