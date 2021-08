شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثان من فيلم Hobbs & Shaw بعد نجاح الأول .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم Hobbs & Shaw، عن البدء في إعداد جزء ثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير للجزء الأول بطولة النجم العالمي دوين جونسون والنجم العالمي وجيسون ستاثام.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة screenrant، فإن صناع فيلم Hobbs & Shaw، قرروا البدء في تحضر للجزء الثاني، للاستفادة من تكملة أحداث الجزء الثامن من سلسلة Fast & Furious، ولم يكشف التقرير عن موعد طرح الجزء الجديد واكتفي بالإعلان عن منح الضوء الأخضر.

وبحسب إحصائية سابقة رصدتها صحيفة فاريتى، فإن السوق الصينى دائمًا ما يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الإيرادات العالمية، وذلك بعد أن نجح فى إضافة أرقام قياسية جديدة لبعض الأفلام مثل فيلم avengers: endgame الذى حقق ما يقارب المليار دولار من قيمة إيرادات الفيلم التى اقتربت من 2.9 مليار دولار.

فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.