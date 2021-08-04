شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح المصرى يعلن مواعيد استثنائية لاستقبال أعماله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، لعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، عن زيادة الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من 1 يوليو 2020 حتى 31 أغسطس 2021 بدلاً من 30 يونيو 2021.

وجاء هذا القرار استثنائيًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذى أثرت سلبًا على إنتاج الأعمال المسرحية، على أن تعود المواعيد المقررة بلائحة المهرجان بدءًا من الدورة المقبلة.

كما أنه من المقرر أن يتم استقبال وتلقي الأعمال المسرحية التى أنتجت خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر أغسطس 2021 بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .