شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صناع ألبوم محمد حماقى الجديد " يافاتنى" .. قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد حماقى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، بعد أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

يذكر أن من أخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء دينى بعنوان "ياللى عالم بينا"، والذى طرحه عبر قناته على يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.