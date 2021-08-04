شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فيلم " مثلث برمودا " لـ عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف هشام هلال عن تفاصيل فيلمه الجديد " مثلث برمودا"، حيث أوضح أنه ينتمى لسينما الأكشن الكوميدى من خلال مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير برمودا، والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدى، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

وتدورأحداث الفيلم كما يقول المؤلف هشام هلال حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث، وأوضح هشام أن الفيلم يضم أيضا ممثلين أخرين مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجرى.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت قال هشام هلال: إنه كان يعرفه من قبل، وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، لم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز.

وعن أبطال العمل واختيارهم، قال هشام إنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبدالجليل في الدور الذي تم ترشيحه له وبالفعل وافق عبدالجليل ورحبت جهة الإنتاج وتم ترشيح بقية النجوم.