يسرا في صورة نادرة جداً بسن المراهقة خلال دراستها بالثانوية.. وهذا هو عمرها الحقيقي… كم تتوقع؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:57 مساءً - أعاد عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة للنجمة يسرا وهي طالبة في المدرسة الثانوية، وعلّق الحساب الذي نشر الصورة عليها بقوله: “الفنانة يسرا وهي ما زالت طالبة في المدرسة، أول واحدة جالسة في الصف الأول، أرسلها لي العزيز شريف بكر من خمس سنين، واليوم أذكره بها، والمعروف طبعاً أن شريف من كبار المعجبين بيسرا من زمان، وحتى اليوم”.



وظهرت النجمة يسرا في الصورة وهي جالسة في الصف الأول من الصورة وسط زميلاتها في الدراسة، ورغم أن الصورة غير واضحة المعالم بسبب الفترة الزمنية إلا أن ملامح يسرا ظهرت واضحة ولم تتغير كثيراً.

وكانت الفنانة يسرا قد كشف عن أزمة حدثت لها مع موقع البحث “جوجل”، بعد أن أخطئ في تاريخ ميلادها. وقالت إن جوجل أخطأ في تاريخ ميلادها، وأضافت أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في جوجل. وتابعت يسرا صاحبة الـ66 عاما، أنها كانت تتمنى أن تعرف ما تعلمه الآن وهي أصغر من ذلك. وأكدت يسرا أن أجمل ما في السن حين يكبر هو أن يكبر العقل نفسه، وقالت إنها سعيدة بسنها وشكلها.

نرشح لك – والدة يسرا حديث السوشيال ميديا بسبب تلك الصورة النادرة.. أورثت إبنتها الرقة والجمال الأوروبي! (شاهد)

من ناحية أخري، قالت الفنانة يسرا إن الصداقة القوية لا يمكن لأحد أن يلغيها أو يخربها أى شىء، مشيرة إلى أن ميرفت أمين، وبوسي شلبي، ودلال عبد العزيز، كنز في حياتها.

وأضافت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج مساء dmc، أنها قامت بالاتصال بالمخرج مروان حامد، لإقناع “سمير غانم” بالمشاركة معها في مسلسل شربات لوز، لأنه كان المنتج، قائلة: «كنت بسخسخ في الشغل مع سمير غانم»، وضحكنا كتير في المسلسل، كان جميل جمال ويطول العمر.

وتابعت الفنانة يسرا أن الراحل سمير غانم تحدث معها عن زوجته، وأخبرها أنها طلبت الزواج منه، مؤكدة أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتة إلى أن دلال عبدالعزيز وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها، والعلاقة كانت صحوبية وجدعنة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت دلال بتجيلي مع ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، كانوا معايا طول الوقت.

يُذكر أن يسرا شاركت في ماراثون رمضان 2021 الماضي خلال مسلسل «حرب أهلية» الذي شاركها بطولته باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وعدد آخر من النجوم وأخرجه سامح عبدالعزيز.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت