كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:57 مساءً - انتقد الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” فيلم ” البعض يذهب للمأذون مرتين ” للفنان ” عادل إمام ” على الرغم من مرور 43 عاما على عرضه .
حيث أشار زكي فطين عبد الوهاب إلى أنه شاهد الفيلم مؤخرا وأعرب عن إندهاشه من تصنيفه كفيلم كوميدي ونجاحه وقت عرضه .
فكتب في منشوره : ” بالصدفة اتفرجت على فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” بطولة ” عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين” ” .
وتابع الفنان زكي فطين عبد الوهاب : ” المفنرض إنه فيلم كوميدى .. ومش قادر افهم نجح وقتها ازاى؟ .. الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلما لعادل إمام : ” مش قادر أفهم نجح وقتها إزاي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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