فيلم "الفرقة الانتحارية" يقتحم دور السينما بالجزء الثاني الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقود مارجوت روبي طاقما من الأشرار المضطربين المعروفين باسم "الفرقة الانتحارية" في عودة لدور السينما مع بدء عرض الجزء الثاني من الفيلم.

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما يوم الجمعة، وهو الجزء الذي يصفه طاقم العمل بأنه مفعم بالألوان والجنون.



وللفيلم مخرج جديد هو جيمس جن وانضمت له شخصيات جديدة يجسدها إدريس إلبا وجون سينا وسيلفستر ستالون. وهو الجزء الثاني للفيلم الذي عُرض الجزء الأول منه في 2016 وحقق نجاحا في دور العرض لكنه لم يحظ باستحسان النقاد.

وقالت روبي التي تجسد شخصية هارلي كوين في الفيلم "قد يبدو الأمر مختلفا وربما يكون مختلفا تماما... نظرا لأن جيمس جن هو مخرج الفيلم وهو من النوع الذي يضع بصمته الخاصة".

وأضافت الممثلة الأسترالية أن الفيلم مقتبس من شخصيات شركة (دي سي كوميكس) للقصص المصورة ويدور حول "مجموعة من المجرمين يضطرون لعمل أعمال الخير رغما عنهم بسبب وجود قنبلة ملصقة في أعناقهم مهددة بالانفجار ما لم يمتثلوا إلى ما يطلب منهم".

وفي الفيلم الجديد يتم تكليف الأبطال كوين وبيسميكر وبلدسبورت وغيرهم بتدمير سجن ومعمل من الحقبة النازية على جزيرة نائية.

ويعرض الفيلم في دور السينما وعلى منصة (إتش.بي.أوه ماكس) للبث يوم الجمعة.