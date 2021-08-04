فيلم الإنس والنمس.. هنيدي يعترض على الإعلان: "أنا مش ابن البطة السودا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل صناع وأبطال الفيلم المصري "الإنس والنمس"، بالعرض الخاص بمناسبة طرحه، الأربعاء، في أحد دور العرض بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).

«الإنس والنمس»، من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، التي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم.





ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي، وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.

وحرص محمد هنيدي على الترويج لفيلمه الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليق على منشورات الصفحات الأخرى المرتبطة بالسينما، وأخرها صفحة "فوكس سينما مصر".





وكانت صفحة "فوكس سينما" وجهت سؤالا لمتابعيها عن الأفلام المعروضة في دور العرض، دون ذكر فيلم "الإنس والنمس"، وهو ما دفع هنيدي للتعليق متسائلا: "هو انا ابن البطة السودا"، وهو تعليق مصري يعني أن صاحب المقولة شخص لم يجد الاهتمام المرجو.





وتلقى هنيدي وعدا بالترويج للفيلم بشكل مستقل، وعقب نشر الصفحة لملصق الفيلم، عبر محمد هنيدي عن عدم اكتفائه بما حدث وطلب تغيير اسم الصفحة لتحمل اسم الفيلم، لتقرر "فوكس سينما" رد التحدي.





ووضعت صورة هنيدي على حرف الـO في كلمة VOX، وتحدت بطل الفيلم أن يقول جملة "الإنس والنمس في فوكس سينما ١٠ مرات" عبر فيديو ينشره على صفحته، وهو ما لم يرد عليه هنيدي حتى الآن.



