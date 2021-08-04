شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير وسامو زين فى رحلة وسط البحر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان سامو زين، متابعيه وجمهوره، بصورة له مع الفنان شريف منير، أعلى مركب وسط البحر، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهرا فيها وهما يقضيان الإجازة سويا .

تأتى هذه الصورة بعد نفى سامو زين، أول أمس، الأخبار المنتشرة والمتداولة عن زفافه، مشيرًا إلى أنه ليس مرتبطًا بأحد، قائلاً: "أعلن أني لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها".

وقال سامو زين فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "مساء الخير أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي! اللى محصلش فحبيت إنى أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة وأعلن أنى لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".