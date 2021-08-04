شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوى من مسجد الحصرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الفنانة الراحلة فتحية طنطاوى من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بأكتوبر، وذلك بحضور أسرتها.

كانت الممثلة القديرة فتحية طنطاوي، قد توفت في ساعة متأخرة من الليل بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس الثلاثاء، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة حتى عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

بدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوي مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة، هي بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام 2003 وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام 1986 وهى أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.

ومن مسرحياتها "انتهى الدرس يا غبى"، مع محمد صبحي عام 1975 ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) بعام 1990 و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.