شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يذكر جمهوره بموعد عرض فيلمه "الإنس والنمس" بطريقة ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد هنيدى عن موعد عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، وهو اليوم الأربعاء بجمبع دور العرض بالتزامن مع إقامة عرض خاص له بالتزامن مع طرحه، وسخر هنيدى مع جمهوره، حيث كتب على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلا: "نسيت أفكركم إن النهاردة فيلم الإنس والنمس فى دور العرض بمصر".





وننشر تفاصيل شخصيات أبطال الفيلم الرئيسية تزامناً مع عرضه فى السينمات، حيث يجسد بطل العمل دور موظف حكومى فقير وغلبان، وفجأة يرث بيت رعب به ملاهى، وتتوالى الأحداث فى إطار الرعب الكوميدى.

بينما تجسد الفنانة منة شلبى دور عفريتة يقع فى حبها هنيدى ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون فى مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل فى صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدى مرعب.

أما سليمان عيد فيظهر فى دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرعب بطل العمل بتلونه الدائم فى إطار كوميدى بينه وبين هنيدى، كما يجسد شريف دسوقى دور والد هنيدى ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته فى الفيلم.

وقصة الفيلم تدور فى قالب اجتماعى كوميدى، ويراهن هنيدى عليه ليعود من خلاله بشكل قوى لجمهوره بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عنتر بن بن بن شداد.

فيلم "الإنس والنمس"، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.