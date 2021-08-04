قبل رحيلها.. آخر ظهور للفنانة فتحية طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على حضور جنازة الفنانة فتحية طنطاوي من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بعد وفاتها أمس متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية

وكان الظهور الأخير للفنانة الراحلة في الاحتفالية التي أقامها المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بمناسبة عيد الأم المصرية في مارس الماضي بالمسرح القومي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي أهدت لها التكريم .

الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتلفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون، ومن أشهر الأفلام التى شاركت فيها "ديل السمكة" عام 2003، "الطوق والأسورة" عام 1986، "دم الغزال" عام 2005، ومن مسرحياتها "انتهى الدرس يا غبى" مع الفنان محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها "الشهد والدموع"عام 1983، و "البخيل وأنا" عام 1990، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.