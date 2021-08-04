العائلة المالكة تهنئ ميغان ماركل بيوم ميلادها رغم الخلافات وهذا ما قالوه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ 38 دقيقة

قدمت العائلة الملكية في بريطانيا رغم الخلافات تهنئة رسمية لدوقة ساسكس ميغان ماركل بذكرى يوم ميلادها الأربعين.

ويأتي ذلك رغم الدراما الملكية المستمرة منذ تنحي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما لكندا ثم للولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار والعيش فيها.

وتأزمت المواقف بين الزوجين والعائلة الملكية بعد ظهورهما في مقابلة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والتي كشفا من خلالها عن حقائق صادمة حول المعاملة التي تلقتها ميغان داخل القصر الملكي، إلا أن كل هذه الأمور لم تمنع العائلة المالكة من تهنئة ماركل بشكل رسمي بذكرى ميلادها.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن أفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الملكة إليزابيث الثانية، توجهوا بالتهنئة عبر صفحاتهم الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لميغان ماركل، في ذكرى مولدها، في الوقت الذي لا تزال طريقة الاحتفال من قبل دوقا ساسكس بهذه المناسبة طي الكتمان.

وتلقت ميغان ماركل معايدة من الملكة إليزابيث عبر ”تويتر“، مرفقة بعدة صور تجمعها بزوجها الأمير هاري وطفلهما الأول آرتشي، وصورة أخرى تجمع بين الملكة وبين ماركل في عام 2018، وجاء في التغريدة ”أتمنى لدوقة ساسكس ذكرى مولد 40 سعيد“.

وهنأ الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر، ودوقا كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ميغان بنفس العبارة التي استخدمتها الملكة ”نتمنى لدوقة ساسكس ذكرى مولد 40 سعيد“.

وحرص أفراد العائلة المالكة على وضع صور جميلة لميغان مع منشورات المعايدة.

وتحتفل ميغان بأول عيد ميلاد لها مع وجود طفلتها ليليبت وذلك بعد شهرين من ولادتها.