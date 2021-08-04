زياد برجي: “من سنة لليوم الوجع ما خفّ”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

في الذكرى السنوية الأولى على تفجير مرفأ بيروت، استذكر الفنان اللبناني زياد برجي إنفجار مرفأ بيروت بمنشور كتبه في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يوم لا يمكن نسيانه أبداً، لما حمله من آلام ووجع ووفيات وأضرار مادية ومعنوية وجسدية، وقال: “تفجير 4 آب تاريخ وجّعنا كلّنا…تاريخ عم نعيشو كل يوم من ٤ آب”.

وتابع زياد: “من سنة لليوم الوجع ما خفّ ولا الجرح خَتَم، الله يرحم الغوالي اللي راحوا، والله يصبّر اهلهم”.

وختم: “لبنان لازم يرجع يوقف، ‎بيروت اولادك حدّك لآخر نفَس”.