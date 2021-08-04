فنانة مصرية أشتهرت بدورها مع الزعيم عادل إمام.. ودائماً ما يشبهها الجمهور بسوسن بدر في شبابها.. هل عرفتوها؟.. شاهدوا من تكون

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:52 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة ممثلة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

أنها الفنانة المصرية الشابة “مروة الأزلي” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة لها وهي بعمر الطفولة، وعلّقت عليها قائلة :”زمان وانا صغير كنت بحلم ابقي كبير”.وتفاعل المتابعين معها، كما تناقلها الكثير من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا. .

وكانت الممثلة “مروة الأزلي” قد عبرت عن سعادتها بإختيارها للمشاركة في “مسلسل 60 دقيقة“، حيث تجسد مروة مرحلة الشباب للشخصية التي تقدمها الفنانة سوسن بدر، وهو ما دفعها لنشر مجموعة من الصور عبر إنستجرام، وضعت فيها صورتها إلى جانب صورة لسوسن بدر، لمقارنة الشبه بينهما.

وعلّقت مروة الأزلي على تلك الصور المجمعة قائلة: “سعيدة بإختيارى لتجسيد دور أيقونة الفن المصرى والوجه الفرعوني النجمه الكبيرة سوسن بدر، في مرحله زمنية للشخصية في مسلسل “٦٠ دقيقة” بطوله ياسمين رئيس، إخراج مريم الأحمدي”.. وأضافت: “طول عمر الناس بيقولولي أني شبهها بس دلوقتي أنا صدقت”.

يُشار إلي أن مروة الأزلى شاركت مؤخرًا ضمن أبطال “مسلسل حرب أهلية” و”مسلسل نسل الأغراب” و”مسلسل بنت السلطان” الذين تم عرضهم خلال موسم شهر رمضان 2021 الماضي، وحققت من خلالهم أعلي نسب مشاهدات.

الحياة الشخصية ومعلومات كاملة عن مروة الأزلي

هي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1990, قبل بدايتها في التمثيل كانت صيدلانية وعارضة ازياء, وقد تركت العمل بالصيدلة بعد ان تخرجت، واتجهت إلي التمثيل, وتألقت الفنانة في الكثير من الأعمال الفنية الناجحه, حيث شاركت بدور مهم في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” مع الزعيم عادل امام , وقدمت البطولة السينمائية في فيلم الالماني.

بدايتها الفنّية في التمثيل

بدأت مروة الأزلي مشوارها الفني في عام 2009 مع النجمة ماجدة زكي في مسلسل كريمة كريمة , كما شاركت في عام 2010 مع النجم الكبير أحمد حلمي في فيلم عسل اسود , وفي عام 2012 شاركت في مسلسل ناجي عطا لله ومسلسل لحظات حرجة ، كما شاركت في فيلم الالماني مع النجم محمد رمضان, وفي 2014 قدمت مجموعة كثيرة من المسلسلات ومنها: (مسلسل فيفا اطاطا وعد تنازلي وتفاحة ادم وفيس ابوك وشمس).

شاركت في عام 2017 فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير وكان هذا العمل، من تأليف وإخراج روماني سعد، منتج فني أحمد السيد، وكان يشاركها العمل يسرا اللوزي، ميرفت أمين، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، رشا الخطيب، زكي فطين عبد الوهاب , ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب،

ومسلسل نصيبي وقسمك الجزء الأول, الذي يعد من أهم الأعمال الفنّية التى قدمتها ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني مع النجم كريم قاسم والنجمة شيري عادل والنجم احمد العوضي وهذا العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي، ومن إخراج مصطفى فكري .

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