جينيفر أنيستون تبتعد عن أصدقاءها الرافضين لقاح كورونا

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"الخليج 365": قالت الممثلة الأميركية، جينيفر أنيستون، أنها ابتعدت عن بعض أصدقائها مضطرة وذلك لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا وذلك في حوار مع مجلة "إن ستايل".

وأضافت: "إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا "يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم".

وأشارت إلى أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على "الخوف أو الدعاية".

وأوضحت أنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.

وتابعت قائلة: "كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا".

وأكدت أنه "مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخزي".

يذكر أن أنيستون تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في "إنستغرام"، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم للحصول على اللقاح.

يذكر ان آنيستون إنتهت من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "The Morning Show" الذي يجمعها بزميلتها ريس ويذرسبون وهو أحد إنتاجات منصة "أبل تي في" الأصلية ومن المقرر عرضه في 17 سبتمبر المقبل.

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