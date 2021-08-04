شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Cinderella لـ كاميلا كابيو قبل عرضه فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على فيلم الحركة Cinderella، للنجمة العالمية كاميلا كابيو، عن الملامح الأولي للفيلم المقرر عرضه يوم 3 سبتمبر المقبل في دور العرض السينمائي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفيلم المنتظر التريلر الأول للفيلم ليحصد عشرات الالاف من المشاهدات خلال ساعات.

الفيلم يعتبر أحدث نسخة من أفلام سندريلا التي سبق وقدمت علي مدار السنوات، وآخر أفلام سندريلا التي أنتجته شركة ديزني حقق نجاحاً كبيراً، سواء على مستوي الإيرادات أو اشادة النقاد بأدوار بطلاته آنذاك قبل خمس سنوات مروا على طرح الفيلم التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ليلي جيمس، كما لعبت دور زوجة الأب كيت بلانشيت فى دور بات من ايقونات أفلام سندريلا.

وأثار الفنان بيلي بورتر الجدل، مؤخراً، وذلك بسبب ظهوره في تيزر فيلم سندريلا الجديد، والذي يعرض يوم 3 سبتمبر، حيث يلعب دور الجنية العرابة التي تحول سندريلا إلى أميرة للحاق بحفل الأمير وهو الدور الذي لأول مرة يلعبه رجل.