شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريهانا مليارديرة بسبب علامتها التجارية Fenty Beauty..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النجمة العالمية ريهانا، أحدث مليارديرة في الوسط الفني، بعد ان حققت علامتها التجارية Fenty Beauty قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، بعد اأ انطلقت عام 2017.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فوربس العالمية، فإن ثروة ريهانا وصلت الآن لـ 1.7 مليار دولار، مما يجعلها أغني مطربة في العالم، والثانية بعد أوبرا وينفري، ولم تكن الموسيقي هي السبب الرئيسي في ثروتها، ولكن علامتها التجارية العالمية Fenty Beauty هي السبب الرئيسي التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، وهي تمتلك نسبة 50% من قيمة الشركة بالإضافة إلى شركة الملابس الداخلية Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.

وتمتلك ريهانا المولودة في باربادوس، 101 مليون متابع على انستجرام و102.5 مليون على تويتر، مما سمح لها ببناء علامة تجارية عالمية، فهي أنجح رائدة أعمال في مجال التجميل.

وقررت ريهانا، مؤخراً، تأجير أملاكها المترامية على أطراف المدينة، حيث كشفت بعض التقارير الأجنبية عن إضافة اسم مالك جديد لقائمة المستأجرين لقصر ريهانا في بيفرلي هيلز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن القصر العملاق المملوك للنجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، تبلغ تكلفته 13.8 مليون دولار، وتم تأجيره بقيمة 80 الف دولار شهرياً، حيث يضم القصر خمس غرف نوم وسبعة حمامات على مساحة تبلغ 7628 قدماً مربعاً.