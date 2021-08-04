شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تروج لوقوفها أمام الفخرانى فى بروفات "ياما فى الجراب ياحاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصور من كواليس بروفات مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى وكتبت عبر صفحتها على إنستجرام:"سعيدة بأول بطولة مسرحية غنائية أمام العملاق والنجم الدكتور يحيى الفخرانى.. هستناكم فى أول عرض يوم 17 أغسطس فى الإسكندرية".

وتجسد الفنانة كارمن سليمان ضمن أحداث مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" شخصية نجلة بطل العمل يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الأغانى الاستعراضية، من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة"، ومن المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص ، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .